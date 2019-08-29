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Balkonda çıkan yangın evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde balkonunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak evin tamamını sarmadan söndürüldü.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:18
Balkonda çıkan yangın evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde balkonunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak evin tamamını sarmadan söndürüldü.



Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Şirin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri Yılmaz isimli vatandaşa ait tek katlı evin balkon kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Balkonda kuruması için asılan kıyafet ve bir koltuğun da tutuşması ile büyüyen yangını gören vatandaşlar, panikle 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı parklar nedeni ile yanan eve ulaşmakta güçlük çekti. Araçların sahipleri tarafından alınmasının ardından olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak evin tamamını sarmadan söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan yada dumandan etkilenen olmazken evde maddi hasar oluştu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:18
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