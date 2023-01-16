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Yerel Balkonda asılı battaniyeyi çaldı, rahat tavırları kameraya böyle yansıdı
Yerel

Balkonda asılı battaniyeyi çaldı, rahat tavırları kameraya böyle yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde balkonda asılı bulunan battaniyeyi çalan şahsın hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 00:55:00 - 2023-01-16 01:02:49

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi balkonda bulunun asılı battaniyeyi çaldı. Sigarasını içerek rahat tavırlarıyla olay yerinden uzaklaşan hırsız güvenlik kamerasına anbean yakalandı.

olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Nergiz Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi balkonda asılı bulanan battaniyeyi gözüne kestirdi.

Önce battaniyeyi balkondan çekip yere atan kişi etrafı kontrol ettikten sonra sigarasını içerek rahat tavırlarla battaniyeyi alıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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