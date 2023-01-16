Balkonda asılı battaniyeyi çaldı, rahat tavırları kameraya böyle yansıdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde balkonda asılı bulunan battaniyeyi çalan şahsın hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi balkonda bulunun asılı battaniyeyi çaldı. Sigarasını içerek rahat tavırlarıyla olay yerinden uzaklaşan hırsız güvenlik kamerasına anbean yakalandı.
olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Nergiz Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi balkonda asılı bulanan battaniyeyi gözüne kestirdi.
Önce battaniyeyi balkondan çekip yere atan kişi etrafı kontrol ettikten sonra sigarasını içerek rahat tavırlarla battaniyeyi alıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.