  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balkon duvarında tehlikeli dans

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kişi belediye ekiplerince çalan müziğe balkon duvarına çıkarak tehlikeli dans ile eşlik etti.

2020-04-19 19:20:23 -
Balkon duvarında tehlikeli dans

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kişi belediye ekiplerince çalan müziğe balkon duvarına çıkarak tehlikeli dans ile eşlik etti. O anlar yürekleri ağza getirdi.



Olay, Alaplı ilçesinde yaşandı. Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşları eğlendirmek ve moral sağlamak amacıyla müzik etkinliği gerçekleştirdi. Çalan müziğe kendini kaptıran bir vatandaş ise tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti. Balkon duvarına çıkan ve ismi öğrenilemeyen vatandaş müzik eşliğinde oynamaya başladı.



O anları izleyenler ise kısa süreli panik yaşadı. Şaşkın adam tehlikeli dansına bir süre sonra ara vererek yeniden zemine indi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı