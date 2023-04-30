Balkanlar'ın en eski camilerinden! 100 yıldır ezana hasret Osmanlı camisi

Balkanlar'ın en eski camilerinden biri olarak gösterilen bu tarihi caminin, Kosova Savaşı'ndan da önce, 1380 yılında inşa edildiği düşünülüyor.

Tarihçi Michel Kill ise caminin 16. yüzyılda Kaçanikli Mehmet Paşa tarafından kubbeli olarak inşa edildiğini belirtti.

Bugün yol kenarındaki tarlaların ortasında, harabe bir halde olan, minaresinin bir kısmı yıkılmış, civarında kazılar yapılmış, atık birikmiş ve terk edilmiş bu cami, minaresinden yeniden ezan sesinin yükselmesi için adeta uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Arap mimarisi görünümünde, tek katlı caminin kubbesi ilk şeklini muhafaza etmiş olsa da caminin içinde "araştırmalar için" yapıldığı iddia edilen kazılar nedeniyle büyük çukurlar bulunuyor.

Günümüzde camiye ulaşmak için herhangi bir yol bulunmazken, cami etrafındaki tarlalara köydeki çiftçiler tarafından buğday ekiliyor.

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Tarihi caminin bir zamanlar var olan ancak günümüzde tarım arazileriyle kaplı avlusunun giriş tarafında ise bir kısmı yer üstüne çıkarılmış temel şeklindeki sütunlar mevcut.

Yakın zamanda yapılan araştırmalar neticesinde yer üstüne çıkarılan bu temellerin ve büyük taş sütunların, geçmişte o noktada bulunan şadırvana ait olduğu kaydedilse de o noktada bir han ve hamamın da bulunduğu ifade ediliyor.

Tabanovce sakinlerinden Besim P, Kosova Post muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün boyunca caminin bulunduğu alanın temizlenmesi için çalışan köylüler arasında kendisinin de yer aldığını ifade eden Besim, "Çalışmaların caminin koruma altına alınması veya yeniden inşa edilmesi için yapıldığını söylediler." ifadelerini kullandı.