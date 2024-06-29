Balkanlar üzerinden geliyor! Havalarda 5 Temmuz beklentisi
Türkiye'nin 5 Temmuz'a hazırlanması gerekiyor. Yeni tarih az önce aktarıldı... Vatandaşlarımızın şimdiden haberdar olmasında fayda var.
Balkanlar üzerinden gelecek hava sisteminin Türkiye'de etkiye neden olması bekleniyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlarımız az da olsa rahatlayacak.
Meteorolojik kaynaklardan konu hakkında değerlendirme gerçekleştirildi. Söz konusu paylaşım Meteoroloji Bey hesabından yapıldı.
İşte o 5 Temmuz paylaşımı:
"ECMWF 00z güncellemesi 5-6 Temmuz tarihlerinde Balkanlar üzerinden TROF desteğiyle kuzeybatı bölgelerimize serin ve yağışlı hava öngörmüş öncesinde Afrika atağı var
Veriler değişime açık ancak olasılıklar artıyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO