  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Şeriat mıdır? Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez anlatıyor!

Eski Bakan Süleyman Soylu’dan hodri meydan! Belgeleyen olursa siyaseti bırakırım

Siyonist rejiminin yaralı askerlerini taşıyan helikopter vuruldu! Kassam, işgalcileri Cehenneme yolladı

Ülke bunların eline geçse vay Müslümanların haline! Dışkısever Celal’den bakana alçak tehdit

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan olmadı! Türk aday cumhurbaşkanlığına en yakın isim

Herkes çözüm beklerken durum daha kötüye gidiyor! Hipokrat yeminine skandal ekleme

Tacikistan’da Müslümanlara laikçi zulüm

Özgür Özel erken seçim çalışmaları için Avrupa’ya gidecek! Önce icazet sonra kaos

Biden mı, Trump mı? Obama tarafını seçti! “Çok şey tehlikede”

Ekonomide atılan adımlar emperyalistleri hüsrana uğrattı! Küresel çete kaybetti
Gündem Balkanlar üzerinden geliyor! Havalarda 5 Temmuz beklentisi
Gündem

Balkanlar üzerinden geliyor! Havalarda 5 Temmuz beklentisi

Yeniakit Publisher
2024-06-29 13:56:00 -
Balkanlar üzerinden geliyor! Havalarda 5 Temmuz beklentisi

Türkiye'nin 5 Temmuz'a hazırlanması gerekiyor. Yeni tarih az önce aktarıldı... Vatandaşlarımızın şimdiden haberdar olmasında fayda var.

Balkanlar üzerinden gelecek hava sisteminin Türkiye'de etkiye neden olması bekleniyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlarımız az da olsa rahatlayacak.

Meteorolojik kaynaklardan konu hakkında değerlendirme gerçekleştirildi. Söz konusu paylaşım Meteoroloji Bey hesabından yapıldı.

İşte o 5 Temmuz paylaşımı:

"ECMWF 00z güncellemesi 5-6 Temmuz tarihlerinde Balkanlar üzerinden TROF desteğiyle kuzeybatı bölgelerimize serin ve yağışlı hava öngörmüş öncesinde Afrika atağı var

Veriler değişime açık ancak olasılıklar artıyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji sıcaklık uyarısı: 10 derece üzerinde seyredecek
Meteoroloji sıcaklık uyarısı: 10 derece üzerinde seyredecek

Gündem

Meteoroloji sıcaklık uyarısı: 10 derece üzerinde seyredecek

Deprem bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak!
Deprem bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak!

Yaşam

Deprem bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak!

Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Meteoroloji uyardı!
Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Meteoroloji uyardı!

Yaşam

Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Meteoroloji uyardı!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı

Yerel

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23