Balkanlar ile Malatya, İstanbul'da dostluk maçında buluştu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Makedonya 4. Lig ekiplerinden Üsküp 1911 FK ile Malatya Süper Amatör Lig (SAL) temsilcisi Arapgirspor, İstanbul, Bayrampaşa Stadı’nda oynanan dostluk maçında karşı karşıya geldi. Futbolun rekabetten çok kardeşlik ve dayanışma yönünün ön plana çıktığı mücadele, izleyenlere bol gollü ve keyifli anlar yaşattı.
4-4’lük Maç!
Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmeyi son maçta kıl payı kaçıran Arapgirspor, İstanbul’daki dostluk organizasyonunda sahaya daha etkili başlayan taraf oldu. Başa baş geçen mücadelede galip taraf olmadı ve mücadele 4-4 berabere bitti.
Balkan futbolu ile Anadolu futbolunun İstanbul’da buluştuğu organizasyon, iki kulüp arasında ilerleyen dönemlerde kurulabilecek olası ilişkiler açısından da önemli bir mesaj verdi. Dostluk rüzgarı, 90 dakikanın ardından da stat dışında devam etti.
Sahadaki dostluk rüzgarı teknik olarakta dikkat çekti!
Arapgirspor Başkanı Metin Akyüz, mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı: “Önemli olan dostluktu. Üsküp 1911 FK 1000 kilometre yoldan geldi, biz de 1200 kilometre yoldan geldik. İki takımda da cevherler vardı. Ne olursa olsun iş insanlarının amatöre destek vermesi gerek.”
Üsküp 1911 FK Başkanı Şahin Amit ise “Bugün burada iki vizyoner kulübün karşılaşmasını gördük. Arapgir gibi kulüpler, amatöre profesyonellik katan takımlar. Arapgirspor’a yeni sezonda başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.