Balkabaklı mini tart tarifi, nasıl yapılır?
Sağlığa faydaları da saymakla bitmeyen bu meyve tatlılarda, salatalarda, püre ve çorba olarak kullanılabilir.
Tart hamurunun ağızda dağılan leziz bir dokusu vardır. Bu tarifle lezzetine doyamayacaksınız.
Balkabaklı mini tart tarifi
Malzemeler
Tart için:
- 210 gr un
- 125 gr soğuk tereyağı
- 1 çimdik tuz
- 3 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 yumurta sarısı
- 2-4 yemek kaşığı soğuk su
Harç için:
- ½ adet balkabağı
- 2 adet çubuk tarçın
- 4 adet karanfil
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı ceviz
Balkabaklı mini tart nasıl yapılır?
Tart hamuru için un ve tereyağı parmak uçları ile kum haline getirilir. İçerisine kalan malzemeler eklenerek hamur kıvamına getirilir. Hamur buzdolabına koyularak 15-20 dakika dinlendirilir. Harç için balkabaklarının kabukları soyulur, eşit boyutlarda dilimlenir. Şeker, baharat ve süt eklenerek pişmeye bırakılır. Piştikten sonra rondodan geçirilir ve ılıdığında yumurta ve ceviz eklenerek karıştırılır. Tart hamuru açılır ve tart kaplarına yerleştirilir. Fazla kabarmaması için delikler açılır. Üzerine yağlı kağıt koyulur ve ağrılık olarak bakliyat ürünleri eklenerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirilir. Fırından çıkartılarak harç koyulur ve 15-20 dakika pişirilir. Afiyet olsun.