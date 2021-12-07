Balkabaklı mini tart tarifi, nasıl yapılır?

Tart hamurunun ağızda dağılan leziz bir dokusu vardır. Bu tarifle lezzetine doyamayacaksınız.

Balkabaklı mini tart tarifi

Malzemeler

Tart için:

210 gr un

125 gr soğuk tereyağı

1 çimdik tuz

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yumurta sarısı

2-4 yemek kaşığı soğuk su

Harç için:

½ adet balkabağı

2 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı ceviz

Balkabaklı mini tart nasıl yapılır?

Tart hamuru için un ve tereyağı parmak uçları ile kum haline getirilir. İçerisine kalan malzemeler eklenerek hamur kıvamına getirilir. Hamur buzdolabına koyularak 15-20 dakika dinlendirilir. Harç için balkabaklarının kabukları soyulur, eşit boyutlarda dilimlenir. Şeker, baharat ve süt eklenerek pişmeye bırakılır. Piştikten sonra rondodan geçirilir ve ılıdığında yumurta ve ceviz eklenerek karıştırılır. Tart hamuru açılır ve tart kaplarına yerleştirilir. Fazla kabarmaması için delikler açılır. Üzerine yağlı kağıt koyulur ve ağrılık olarak bakliyat ürünleri eklenerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirilir. Fırından çıkartılarak harç koyulur ve 15-20 dakika pişirilir. Afiyet olsun.