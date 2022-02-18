Balkabaklı magnolia tarifi nasıl yapılır? Balkabaklı magnolia kaç kalori
Kolay ve pratik balkabaklı magnolia nasıl yapılır? Balkabaklı magnolia tarifi ve balkabaklı magnolia kaç kalori bilgileri...
1 tane Magnolia kaç kalori?
Sade magnolia tatlısının bir porsiyonunda 350 kalori vardır. İçerisine Oreo bisküvi parçaları eklendiğinde kalorisi artmaktadır. Magnolia tatlısına 2 tane Oreo bisküvisi eklediğimizde kalori değeri 440'a yükselecektir.
Balkabaklı magnolia tarifi
Balkabaklı magnolia malzemeleri
- 1 kg kabak
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
Muhallebisi için;
- 1 litre süt
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 3 yemek kaşığı tepeleme un
- 1 paket vanilya
- 1 kutu krema (200 ml) (isteğinize bağlı, dilersiniz koymaya da bilirsiniz)
- 2 paket Eti Burçak bisküvi
- 5-6 adet ceviz içi
Balkabaklı magnolia nasıl yapılır?
Balkabaklarını parçalara bölüp tencereye yerleştirelim , 1 çay bardağı şekeri ilave edip şekerin erimesini suyunu bırakmasını bekleyelim. Sulanınca kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirelim. Blenderdan geçirip püre haline getirelim. O esnada 1 çay kaşığı tarçın ekleyelim
Magnolia için; Sütü tencereye alalım. Nişasta, toz şeker, yumurta sarısını ekleyip iyice karıştırıp ocağı yakalım Muhallebi kıvamına kadar pişirelim. Pişince vanilyayı ve tereyağını ekleyip karıştıralım. Ilınınca kremayı ekleyip iyice karıştıralım. Bardağın en altına robottan geçirdiğimiz bisküviyi ekleyelim. Üzerine balkabağı püresini; daha sonra muhallebiyi koyalım En üstü cevizle süsleyelim.