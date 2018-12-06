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Balkabaklı halka tatlısı

Balkabakları tezgahlardaki yerini almışken, güzel bir tatlı yapılır. İşte balkabaklı halka tatlısı…

06 Aralık 2018 Perşembe 23:47
Balkabaklı halka tatlısı

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı sirke
1 çorba kaşığı toz şeker
Bir tutam tuz

İÇ MALZEME İÇİN

2 dilim temizlenip
Rendelenmiş bal kabağı
2 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı kuş üzümü
1 su bardağı kıyılmış ceviz
1 çay kaşığı toz tarçın

HAMURA SÜRMEK İÇİN

1 adet yumurtanın akı

KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN

2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

İç malzeme için rendelenmiş bal kabağı ve toz şekeri yapışmaz yüzeyli tavaya alıp karıştırarak soteleyin. Ocaktan alıp,kuş üzümü, ceviz ve tarçın ekleyip karıştırın. Daha sonra soğumaya bırakın.

Hamur için tüm hamur malzemesini geniş bir kapta yoğurup yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. 20 dakika dinlendirip, ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Her bir bezeyi mantı hamurundan daha ince olacak şekilde ve nescafe tabağı genişliğinde açın.

Bir adet hamuru düz bir zemine yayın. Bir kenarına bal kabaklı harçtan koyup rulo şeklinde sıkıca sarın. Uçlarını birleştirip, birleşme yerine çırpılmış yumurta akı sürün ve halka elde edin. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Bol ve kızgın sıvı yağda kızartıp, tozş şekere bulayın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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