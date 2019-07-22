Balkabağı tatlılara ve çorbalara şahane bir lezzet verir. Turuncu rengiyle iştah açan kabaktan özellikle Karadeniz bölgesinden tatlı ve pilav yapılır. Bol karabiberli kabaklı pilav damakları şenlendiren bir aromaya sahiptir. Peki, ülkemizde bir hayli sevilen balkabağının faydaları nelerdir?

Vitamin deposu

Balkabağı; A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, beta-karoten, magnezyum, fosfor ve demir yönünden zengindir.

Anti-kanser ürünü

İçerdiği antioksidanlar nedeniyle balkabağı tam bir anti-kanser ürünüdür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Balkabağı içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle çocuklarınızın beslenme programına mutlaka balkabağını dahil etmeye özen gösterin.

Kilo vermeyi hızlandırır

Balkabağı lif yönünden son derece zengindir. Diyet programınızda balkabağına gönül rahatlığıyla yer verebilirsiniz. Bu besin hem uzun süre tok kalmanızı hem de hızlıca kilolarınızdan kurtulmanıza yardım edecek türden.

Kalp dostu

Potasyum yönünden zengin olan balkabağı kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olan gıdalardan biridir.

Sağlıklı gözler

Göz sağlığı için A vitamini son derece önemlidir. A vitamini yönünden zengin olan balkabağı bu nedenle keskin gözlerin sırrıdır.

Yıllara meydan okuyun

Balkabağı içerdiği vitamin ve minareller sayesinde cildinizin yıllara meydan okumasına imkan tanır.