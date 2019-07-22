0553 313 94 23

Balkabağının faydaları nelerdir?

Çorbalarda, tatlılarda kullandığımız balkabağı bir diğer adıyla tatlı kabağın faydaları saymakla bitmiyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
Balkabağının faydaları nelerdir?

Balkabağı tatlılara ve çorbalara şahane bir lezzet verir. Turuncu rengiyle iştah açan kabaktan özellikle Karadeniz bölgesinden tatlı ve pilav yapılır. Bol karabiberli kabaklı pilav damakları şenlendiren bir aromaya sahiptir. Peki, ülkemizde bir hayli sevilen balkabağının faydaları nelerdir?

Vitamin deposu

Balkabağı; A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, beta-karoten, magnezyum, fosfor ve demir yönünden zengindir.

Anti-kanser ürünü

İçerdiği antioksidanlar nedeniyle balkabağı tam bir anti-kanser ürünüdür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Balkabağı içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle çocuklarınızın beslenme programına mutlaka balkabağını dahil etmeye özen gösterin.

Kilo vermeyi hızlandırır

Balkabağı lif yönünden son derece zengindir. Diyet programınızda balkabağına gönül rahatlığıyla yer verebilirsiniz. Bu besin hem uzun süre tok kalmanızı hem de hızlıca kilolarınızdan kurtulmanıza yardım edecek türden.

Kalp dostu

Potasyum yönünden zengin olan balkabağı kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olan gıdalardan biridir.

Sağlıklı gözler

Göz sağlığı için A vitamini son derece önemlidir. A vitamini yönünden zengin olan balkabağı bu nedenle keskin gözlerin sırrıdır.

Yıllara meydan okuyun

Balkabağı içerdiği vitamin ve minareller sayesinde cildinizin yıllara meydan okumasına imkan tanır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    1. Düzce'deki su baskını ve toprak..
    2. Erciş Belediyesinden 3 cadde açılışı
    3. Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları..
    4. O ilçede alarm verildi! "İlk defa..
    5. Bülent Arınç: Büyük hizmetler..
    6. PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları..
    7. Başkan Savaş, Asi Nehri’nde tekne..
    8. Boş tüpler faciaya neden oluyordu
    9. Sumbas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    10. Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağı..
    11. Kuveyt Türk konut kredi hesapla Konut..
    12. Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü..
    13. Ali Eren Demirezen, Amerika’da kıl..
    14. Papa’dan Esad’a mektup
    15. Cami Tasarımı Fikir Yarışması ödül..
    16. Hangi kuruyemiş daha faydalıdır?..
    17. Yurt dışından geldiğini söylediler!..
    18. Sökeli Levent Günyıl’dan 5 şarkılık..
    19. Topu almak için sulama kanalına giren..
    20. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti