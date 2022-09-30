Balkabağı maskesi nasıl yapılır? Cilde faydaları nelerdir? Bal kabağı maskesi evde nasıl yapılır?

Cilt sağlığına onlarca katkısı bulunan balkabağı maskesi sayesinde cildinizi derinlemesine temizleyebilir; cilt lekelerini giderebilir; cildinizi ölü hücrelerden arındırarak, cildinizin yenilenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Bu yazımızda cilt için doğal maske tarifleri ile güzelleşmek ve cilt bakımını eksiksiz bir şekilde tamamlamak isteyen bayanlar için balkabağı maskesinin faydalarından kısaca bahsetmek istedik. Balkabağı maskesi tariflerimizden birini evinizde kolaylıkla hazırlayarak; ışıl ışıl ve pürüzsüz bir cilde kısa bir süre içerisinde kavuşabilirsiniz.

Balkabağı Maskesi Ne İşe Yarar?

-Bileşenlerinde bol miktarda beta karoten bulunan Balkabağı maskesi; cildin nem oranını dengeleyerek, özellikle kuru cilt yapısına sahip olanların ihtiyacı olan neme kavuşmasına olanak tanıyor.

-İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde ciltteki siyah noktalar ve sivilceler ile savaşırken bir yandan da ciltteki sivilceleri tedavi ediyor.

-Cildi besleyen ve cildin yumuşak bir dokuya sahip olmasına katkıda bulunan balkabağı maskesi; güneş ışınlarından zarar gören cildimizi de onarıyor.

-Düzenli olarak kullanıldığı takdirde cildin en az birkaç ton renginin açılmasına yardımcı olan balkabağı maskesinin faydaları arasında yaşlanma etkilerini yavaşlatması da bulunuyor.

-Çinko açısından da oldukça zengin bir besin olan balkakabağı; ciltte bulunan yaraların ve yara izlerinin iyileşmesini hızlandırıyor.

-Son dönemlerin en popüler kozmetik ve cilt bakım ürünlerinde de kullanılmaya başlayan balkabağından elde edeceğiniz cilt maskesi ile kısa bir sürede eforsuz güzellik elde edebilirsiniz. -Balkabağı maskesini cildinize uygulamanın yanı sıra özellikle kış aylarında üretilen balkabağından sık sık tüketerek de hem genel sağlığınızı hem de cilt sağlığınızı gözetebilirsiniz.

Bal Kabağı Maskesi Faydaları

Düzenli yapıldığından cilde sayısız faydası bulunan bal kabağı cildin kendini yenilemesini ve onarmasını hızlandırır. Cilde canlılık veren bal kabağı cilde faydaları ise;

*Cildi nemli ve yumuşak olmasını sağlar

*Cildi derinlemesine temizler

*Siyah noktaların görünümü yok eder

*Cilt lekelerini düzenli uygulandığında yok eder

*Cildin kendini hızlıca yenilemesini sağlar

*Sivilce oluşumunu önler

*Yaşlanma etkilerini ortadan kaldırır

*Ciltte bulunan ölü hücreleri yok eder. Cildin pürüzsüz olmasını sağlar

*Cildi güneşin zararlı etkilerinden korur

*Yara, kesik ve çiziklerin hızlıca iyileşmesini sağlar

*Bal kabağı maskesi cilt renk tonunu açar

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İşte, evlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz balkabağı maskesi tariflerimiz:

Bal Kabağı Maskesi Nasıl Yapılır?

Bal kabağı maske cilde faydaları hakkında bilgi verdikten sonra sizlere bal kabağı maskesi nasıl yapılır, bal kabağı maskesi cilde nasıl uygulanır hakkında bilgi vermek istiyorum. En çok denenen ve etkili sonuç veren bal kabağı maskesi tarifleri ise;

Balkabağı ve Bal Maskesi Tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yağsız yoğurt

½ çay kaşığı bal

2 yemek kaşığı püre haline getirilmiş balkabağı

Hazırlanışı:

İlk olarak maskeyi yüzünüze sürmeden önce cildinizi iyice temizleyin. Çatalla ezerek püre kıvamına getirdiğiniz balkabağını, yoğurt ve bal ile birlikte bir kasede karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yüzünüze sürün ve 10 dakika boyunca bekleyin.

10 dakika sonrasında cildinizi bol ılık su ile yıkayın ve durulayın.

Balkabağı ve Süt Maskesi Tarifi

Malzemeler:

½ çay kaşığı bal

¼ çay kaşığı süt

2 çay kaşığı püre haline getirilmiş balkabağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın ve karışımı ince bir tabaka halinde cildinize sürün.

15 dakika bekleyin ve cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Son aşamada cildinizi kurulayın ve nemlendirmeyi unutmayın.

Balkabağı ve Limon Suyu Maskesi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı bal

1 dilim püre haline getirilmiş balkabağı

Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Karışımı tüm cildinize sürün.

20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Bu maskeyi haftada bir kez olacak şekilde cildinize uygulayabilirsiniz.

Balkabağı Maskesi Şems Aslan

Malzemeler:

3 yemek kaşığı püre haline getirilmiş balkabağı

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı esmer şeker

1 tutam toz tarçın

1 çay kaşığı taze limonun suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın ve karışımı parmak uçlarınızla masaj yaparak, cildinize sürün.

20 dakika maskeyi yüzünüzde bekletin ve cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Balkabağı Maske İbrahim Saraçoğlu

Malzemeler:

2 yemek kaşığı püre kıvamına getirilmiş balkabağı

1 adet yumurtanın beyaz akı

Hazırlanışı:

Yumurtanın beyazını bir kaseye alın ve iyice çırpın.

Kaseye püre kıvamına getirilmiş balkabağını da ilave edin.

Maske kıvama geldiğinde maskeyi cildinizin tümüne sürün.

15 dakika bekleyin ve cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Yukarıdaki balkabağı maskesi tariflerinden birini haftada bir kez cildinize uygulayarak; kısa sürede daha genç ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

Balkabağı Güzellik Maskeleri

Balkabağı maskesi tarifleri sizler için en çok denenen ve etkili sonuç veren maske tariflerindendir. Balkabağı güzellik maskeleri düzenli yapıldığında cildin daha yumuşak ve ipeksi bir görüntüye kavuşmasını sağlar. Bu maske tariflerini uygulamadan önce kesinlikle ciltte tahrişe neden olabileceği için yüzünüze uygulamadan önce az miktarda bileklerine deneyerek uygulamanız gerekmektedir.

Balkabağı Maskesi Kullananlar

Balkabağı maskesi yapanlar balkağının cilde faydası olduğunu söylemişlerdir. Maskenin cildi onardığı ve yenilediği için tercih edenler maskesi daha ilk uygulamadan itibaren etkili sonuç aldıklarını söylemişlerdir. Bal kabağı maskesi yapanlar cildi nemlendiren etkisi olduğunu ve düzenli yapıldığında cildin daha canlı ve parlak göründüğünü söylemişlerdir. Yüksek oranda A vitamini ve antioksidanlar sayesinde, mantar önleyici ve iltahap önleyici içerdiğinden, pürüzsüz bir cilt sağlar, akne ve kızarıklığa karşı da iyi gelir. Aynı zamanda içerisinde beta karoten bulunur. Bu da cildin kolajen seviyesini koruyarak yaşlanma sürecini geciktirmesini sağlar.

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