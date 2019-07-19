Balıkesirspor, ilk hafta Adana Demir deplasmanında Balıkesirspor, Spor Toto 1.

Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasın Adana Demirspor’un konuğu olacak. Balıkesirspor, taraftarının önünde ise ilk maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi dün akşam TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Buna göre ligde ilk maçlar 16-17-18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Maç programı ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Balıkesirspor da ilk haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

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