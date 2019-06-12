Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı yapıldı
Spor Toto 1.12 Haziran 2019 Çarşamba 13:27
Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta Kadir Dağlı başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı yapıldı. Kırmızı-beyazlılarda yeni yönetimin görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti.
Kadir Dağlı: Başkan
Umut Kırtıl: As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu
Fahrettin Şahan: 2. Başkan
Sadettin Altın: As Başkan ve Taraftar Sorumlusu
Sezer Kapmaz: As Başkan ve Mali İşler Sorumlusu
Sezgin Dedeoğlu: Genel Kaptan
Mehmet Demiraslan: Basın Sözcüsü
Ferit Gündoğdu: Basın Sözcüsü
Mert Diker: Hukuk İşleri Sorumlusu
Murat Atiler: Hukuk İşleri Sorumlusu
Hidayet Çoban: Sağlık İşleri Sorumlusu
Alper Şayakçı: Reklam-Pazarlama, Store ve Akreditasyon Sorumlusu
Tarık Erkan: Tesis Sorumlusu
Tibet Ağıroğlu: Tesis Sorumlusu
İsmail Emre Çiçek: Alt Yapı Sorumlusu
Ali Cihangir Emek: Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat Koç: Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Çanakçı: Yönetim Kurulu Üyesi
Sefer Coşkun: Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Deniz: Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Atak: Yönetim Kurulu Üyesi
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