Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı yapıldı Spor Toto 1.

Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta Kadir Dağlı başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı yapıldı. Kırmızı-beyazlılarda yeni yönetimin görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti.



Kadir Dağlı: Başkan

Umut Kırtıl: As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu

Fahrettin Şahan: 2. Başkan

Sadettin Altın: As Başkan ve Taraftar Sorumlusu

Sezer Kapmaz: As Başkan ve Mali İşler Sorumlusu

Sezgin Dedeoğlu: Genel Kaptan

Mehmet Demiraslan: Basın Sözcüsü

Ferit Gündoğdu: Basın Sözcüsü

Mert Diker: Hukuk İşleri Sorumlusu

Murat Atiler: Hukuk İşleri Sorumlusu

Hidayet Çoban: Sağlık İşleri Sorumlusu

Alper Şayakçı: Reklam-Pazarlama, Store ve Akreditasyon Sorumlusu

Tarık Erkan: Tesis Sorumlusu

Tibet Ağıroğlu: Tesis Sorumlusu

İsmail Emre Çiçek: Alt Yapı Sorumlusu

Ali Cihangir Emek: Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat Koç: Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Çanakçı: Yönetim Kurulu Üyesi

Sefer Coşkun: Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun Deniz: Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Atak: Yönetim Kurulu Üyesi

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