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Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı yapıldı

Spor Toto 1.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:27
Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı yapıldı

Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta Kadir Dağlı başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı yapıldı. Kırmızı-beyazlılarda yeni yönetimin görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti.



Kadir Dağlı: Başkan


Umut Kırtıl: As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu


Fahrettin Şahan: 2. Başkan


Sadettin Altın: As Başkan ve Taraftar Sorumlusu


Sezer Kapmaz: As Başkan ve Mali İşler Sorumlusu


Sezgin Dedeoğlu: Genel Kaptan


Mehmet Demiraslan: Basın Sözcüsü


Ferit Gündoğdu: Basın Sözcüsü


Mert Diker: Hukuk İşleri Sorumlusu


Murat Atiler: Hukuk İşleri Sorumlusu


Hidayet Çoban: Sağlık İşleri Sorumlusu


Alper Şayakçı: Reklam-Pazarlama, Store ve Akreditasyon Sorumlusu


Tarık Erkan: Tesis Sorumlusu


Tibet Ağıroğlu: Tesis Sorumlusu


İsmail Emre Çiçek: Alt Yapı Sorumlusu


Ali Cihangir Emek: Yönetim Kurulu Üyesi


Fuat Koç: Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa Çanakçı: Yönetim Kurulu Üyesi


Sefer Coşkun: Yönetim Kurulu Üyesi


Tayfun Deniz: Yönetim Kurulu Üyesi


Uğur Atak: Yönetim Kurulu Üyesi

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:27
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