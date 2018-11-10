Balıkesirspor Baltok'ta 3 puan mutluluğu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sözeri, maç sonrası mağlubiyet beklemediklerini söyledi. Sözeri, “Açıkçası burada mağlubiyeti beklemiyorduk. Ama bugün ilk defa mağlup olduk 12. maçta. Fazla söyleyecek bir şey yok. Maçı kazanacak kadar motive olmadığımız ortadaydı. Motivasyon konsantrasyon eksikliğimiz vardı bu bir gerçek buda sahaya yansıdı. Buna rağmen 1-1 yakaladık. İkinci yarıda özellikle oyunu yöneten bizdik. Kötü konsantrasyonumuza rağmen 1-1’de kabullenemedik, galibiyeti kovaladık. Bu arada bir penaltı, kurtardık dönüşünde golü yedik. Yani bugün neresinden bakarsanız bakın yapmayacağız, hataları, eksikleri, konsantrasyon eksiklerini yaptık ve mağlup olduk. Balıkesirspor’u kutluyorum. Giray hocayı kutluyorum. Gerçekten iyi hazırlamış takımını, bizden daha çok istediler, inandılar ve galibiyeti hak ettiler. Yolumuza devam edeceğiz, cepten yedik biraz, kredimizi kullandık diyelim. Önümüzdeki İstanbulspor maçına daha iyi hazırlanacağız” dedi.

Balıkesirspor Baltok cephesi

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, ise bu ligde nasıl bir takım olduklarını göstermeleri açısından lideri yenmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Bulak, “Milli maç arası var onun arasında 3 gün bize keyifli bir 3 gün olacak. Çünkü ligde bu zamana kadar 2 gol yemiş bir takıma 3 gol attık. Lider takımdan 3 puan adlık. İyi mücadele ettik. Balıkesirspor gibi oynadık. Daha önce iki maçımızı sahanın onarımı dolayısıyla Akhisar’da oynadık. Geldik, bir önceki maçımız yarıda kaldı, iki maç seyircisiz oynadık. Deplasman felan derken bugünleri bulduk. Fırsat maçıydı İstanbulspor’a kaybettiğimiz maç sonrası oyuncularıma hep bunu söyledim. Bizim nasıl bir takım olduğumuzu bu ligde gösterebilmemiz için lideri yenmemiz lazım. Çünkü biz bütün takımları yenecek bir takımız ama uyuduğumuz zaman bütün takımlar bizi yener. Oyuncularımı kutluyorum iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar alınlarından öpüyorum. Birbirine yapışık oynamayı becerdiler, iyi pas yaptılar, iyi çıkış yaptılar, kenarlara iyi top attık rakibe çok pas vermemek için. Biraz sanki ikinci bölge gibi oynadık. Her zamanki gibi oynamadık. Ama bu bize bugün 3 puanı getirdi. Rakibin iyi bir hocası iyi bir kadrosu var. Kadro derinliği ve Süper Ligde oynamış oyuncuları var. Dolayısıyla bu yeri hak ediyorlar. Bizim hak etmediğimiz bir şey vardı bizim yerimizdi. Bundan sonra umarım inşallah yukarıya tırmanırız” dedi.