Balıkesirli triatlonculardan büyük başarı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Triatlon Takımı sporcuları katıldıkları Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonasına başarılarıyla damgasını vurdu. Sporcular, Balıkesir’e iki birincilik ve bir üçüncülük madalyasıyla döndüler.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından “Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası” bu yıl üçüncü kez düzenlendi. 2 gün süren şampiyonada sporcular, ilk 3’e girmek için mücadele etti. Yarışmalarda sporcular ilk olarak yüzme, ardından bisiklet ve son olarak da koşu parkuruyla etabı tamamladı. Türkiye genelinde değişik yaş ve kategorilerde rekor bir başvurunun olduğu ve toplam 868 sporcunun ter akıttığı yarışlara, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Triatlon Takımı sporcuları başarılarıyla damga vurdu.Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Triatlon Takımı sporcularından Mehmet Fatih Davran Genç Erkekler kategorisinde birinci, Emirhan Çakır Yıldız Erkekler kategorisinde birinci ve Hakan Tunç Yıldız Erkekler kategorisinde üçüncü olarak, milli takıma seçildiler. Şampiyonanın ikinci gününde yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlenerek, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.