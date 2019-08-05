0553 313 94 23

Balıkesirli ortaokul öğrencilerinden Kuşadası sokaklarında ritim rüzgarı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bulunan 125.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:51
Balıkesirli ortaokul öğrencilerinden Kuşadası sokaklarında ritim rüzgarı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden oluşan “Hayatın Ritmini Yakala” isimli ritim grubu, 10 gündür gerçekleştirdikleri mini konserlerle Kuşadalılara keyifli anlar yaşatıyor.



“Yetenek Sizsiniz” isimli televizyon programının 2016 yılı şampiyonu olan grup, her akşam 20.00’da Atatürk Meydanı’nda Kuşadalılarla buluşuyor.“Tatilde İlk İz” ismini verdikleri proje sayesinde her yaz tatillerini başka bir kentte geçirip müzik yapan “Hayatın Ritmini Yakala” isimli ritim grubu 10’uncu rotaları olan Kuşadası’nda vatandaşların ilgi odağı oldu. Daha önce Muğla’nın Fethiye ilçesi, Balıkesir’in Edremit, Altınoluk ve Burhaniye ilçeleri, Diyarbakır’ın Hani ilçesi ile Almanya’nın Hamburg, Kazakistan’ın Aktau kentlerini ziyaret eden grup, önümüzdeki Kasım ayında Paris, Brüksel ve Amsterdam’da mini konserler verecek. Çoğu tarım işçisi ailelerin çocuklarından oluşan “Hayatın Ritmini Yakala” isimli ritim grubunun üyeleri sokak konserlerinden elde ettikleri gelirle eğitim ve tatil masraflarını karşılıyor. 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen tarafından 2012 yılında kurulan “Hayatın Ritmini Yakala” isimli grup 9 Ağustos Cuma gününe kadar Kuşadası Atatürk Meydanı’nda konser vermeye devam edecek.


Kuşadası’nda gördükleri ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten “Hayatın Ritmini Yakala” isimli ritim grubunun şefi Nuri Dağdelen “Sokak müziği yaptığımız her yerde insanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Ritmimize eşlik ediyorlar, müziğimizle dans ediyorlar.Her gün yaklaşık 1500-2000 kişiye ulaşıyoruz. Kuşadası’nda gördüğümüz ilgi bizleri çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Ömer Günel’den de övgü dolu sözler aldık. Burada bulunduğumuz sürece desteğini gördük. Başta Kuşadası Belediyesi ve Başkanı Ömer Günel’e ve tüm Kuşadalılara çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin bir tebessümü bizleri buralara kadar getirdi, umarız ki onlarda ilerde birçok hayata dokunur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:51
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi
    1. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    2. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    3. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    6. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    7. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    8. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    9. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    11. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    14. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    15. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    16. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    17. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    18. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    19. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    20. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı