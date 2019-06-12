Balıkesirli Alperen Uysal vatani görevi için Elazığ’da Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor’da forma giyen Balıkesirli başarılı eldiven Alperen Uysal vatani görevini yerine getirmek için önceki gün Elazığ’a gitti.

8. Kolordu Komutanlığı’na bağlı General Salih Omurtak Kışlası’na katılan Alperen Uysal, 21 günlük bedelli askerlik görevini burada tamamlayacak. Babası Levent Uysal ile birlikte Elazığ’a giden ve birliğine katılan başarılı eldivenin 2022’ye kadar İstanbulspor ile sözleşmesi devam ediyor.

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