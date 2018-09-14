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Balıkesir'in Erdek ilçesinde selin faturası ağır

Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

14 Eylül 2018 Cuma 16:50
Balıkesir'in Erdek ilçesinde selin faturası ağır

İlçenin kırsal Tatlısu Mahallesi gece boyunca süren yoğun yağış nedeniyle adeta çamur ile kaplandı. Kapıdağ’dan gelen sel suları mahalle içerisinde bulunan dereyi taşırdı. Bu taşma sonrasında ise balçık, moloz ve çamur ile köy içerisindeki çok sayıda evi ve iş yerini su bastı. Mahalledeki çok sayıda araç da çamura battı.

Mahalle içerisinde bulunan trafoya da su girdi. Bunun üzerine bir süre mahalleye elektrik verilemezken, daha sonra trafo tamir edildi ve mahalleye elektrik verilmeye yeniden başlandı. Çeşitli eşyalar da dere vasıtasıyla denize gitti. Sahildeki kayıklar sel suları ve çamur nedeniyle battı, balıkçılar kayıklarını kurtarmaya çalışırken, vatandaşlar da ev ve işyerlerini temizlemeye çalışıyor.

Can kaybının olmadığı kırsal Tatlısu Mahallesi'ni Balıkesir’in Erdek ve Bandırma ilçelerine bağlayan 6 kilometrelik yolun bir kısmı da çamur ile kaplandı. İş makineleri yolu açmaya çalışırken, trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin veriyor. Dere yatağındaki 2 araç ise çekiciler ile kaldırılmaya çalışılıyor.

Ayrıca mahalleye içme suyunun da arızalar nedeniyle sağlanamadığı öğrenildi. Selin önemli oranda maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Bu arada, ilçenin Düzler mevkiinde 2, Çakıl Mahallesi'nde 2 büyükbaş, Ballıpınar Mahallesi’nde 10 küçükbaş ve Yukarıyapıcı Mahallesi'nde bir kümeste bulunan 5 bin tavuğun sel sularına kapılarak telef olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:50
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