Balıkesir'in neyi meşhurdur?

Balıkesir'in nesi meşhurdur? sorusunun birden fazla cevabı bulunmaktadır. Hem Ege Bölgesi hem de Marmara Bölgesi'nde bağlantısı olan Balıkesir ekonomik açıdan da Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alır. Tarihi alanları doğal güzellikleri ve bunun yanı sıra yöresel olarak sunduğu lezzetler çok önemlidir.

Balıkesir'in tarihi önemi

Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır. İl, Kuzeybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır. Ayvalık ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Adası'na komşudur.

2019 Yılı verilerine göre nüfusu 1.228.620’dir. İlin yüzölçümü 14.583 m²'dir. İlde km²'ye 82 kişi düşmektedir. Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe, 254 kişi ile Karesi'dir. İlin denizden yüksekliği 145 metredir. 2016 yılında TÜİK verilerine göre 20 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1129 mahalle bulunmaktadır.

Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile ayrıca daha çok yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla meşhurdur. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı, kozak üzümü, ayvalık tostu, susurluk ayranı, saçaklı mantısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.

Balıkesir'in neyi meşhur?

Balıkesir’in nesi meşhur, Hem Marmara hem de Ege’ye kıyısı bulunan Balıkesir’in cennet gibi güzelliği mutfağına da yansımıştır. İşte, Dağlarından bal, ovalarından yağ akan Kuvay-ı milliye şehri Balıkesir’in muhteşem lezzetleri..

Höşmerim

Bigadiç Güveci

Tirit

Ayvalık Tostu

Peynirli Patlıcan

Sura

Balıkesir Kaymaklısı

Susurluk Ayranı