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Aktüel Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 20 hane karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 20 hane karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:16:29 -
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 20 hane karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 ev karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümeli Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede ayrıca temaslı vatandaşların da bulunması üzerine 20 evin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantinaya alınan evlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının, 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı bildirildi.

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