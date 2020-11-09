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Aktüel Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:56:16 -
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayapa Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede ayrıca temaslı vatandaşların da bulunması üzerine 10 evin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantinaya alınan evlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı da bildirildi.

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