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Balıkesir'i vuran fırtına, avantajı kaptı!

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:04
Balıkesir'i vuran fırtına, avantajı kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, evinde 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u konuk etti. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Ekuban ile 63. dakikada Rodallega'dan geldi. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 46. dakikada Nizamettin kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak tarihinde Balıkesir'de oynanacak.

TRABZONSPOR 2 - 1 BALIKESİRSPOR

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 56 Abdulkadir Parmak), Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Ibanez), Ekuban (Dk. 85 Berkay Sefa Kara), Rodallega

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Uğur Aygören (Dk. 67 Okan Alkan), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Nizamettin Çalışkan, Kethevoama (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Beleck, Otoo

Goller: Dk. 45+1 Ekuban, Dk. 63 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kart: Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top, Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinin hemen içinden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.

45+1. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ekuban, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Atilla Özmen'in yanından filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Balıkesirspor Baltok, beraberliği sağladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Hasan Batuhan Artarslan'ın önünden Nizamettin Çalışkan, gelişine şık bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

63. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Rodallega kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:04
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  • Abdullah.Abdullah.36 dk önce
    Gereksiz kelime oyunlarını bi kenara bıraksanız olmaz mı? Hele Trabzonspor ile alakalılar.

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