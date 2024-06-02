  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Balıkesir'de zincirleme kaza
Yerel

Balıkesir'de zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
2024-06-02 18:02:00 -
Balıkesir'de zincirleme kaza

Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Erdek kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erdek kara yolu, Erdek istikametinde aynı yönde seyir halinde olan 10 JC 340 plakalı ticari araç ile 10 ACG 505 ve 10 AJH 395 plakalı otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar H.B. ve F.A. olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer yandan, yaz ayları ile beraber başlayan tatil sezonunda yoğun trafiğin oluştuğu Erdek kara yolunun kısa süre önce bakıma alınarak tek şeride düşürülmesi nedeniyle, meydana gelen kaza sonrası trafik neredeyse durma noktasına geldi. Vatandaşlar ise yolun tek şeride düşürülmesinin trafik kazalarına davetiye çıkardığını ve bu konuda yetkililerin daha dikkatli planlama yapması gerektiğini ifade etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Sivas'ta trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Gündem

Sivas'ta trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çatalca'da trafik kazası: 1 ölü
Çatalca'da trafik kazası: 1 ölü

Yaşam

Çatalca'da trafik kazası: 1 ölü

Çatalca'da trafik kazası: 1 ölü
Çatalca'da trafik kazası: 1 ölü

Yaşam

Çatalca'da trafik kazası: 1 ölü

Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerinde
Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerinde

Gündem

Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerinde

Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerinde
Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerinde

Gündem

Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerinde

{relation id:1855711 slug:'sivasta-trafik-kazasi-2-kisi-hayatini-kaybetti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23