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Aktüel

Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:27:47 -
Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir zeytinlik alanda çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına yangın zarara yol açtı.

İlçeye bağlı kırsal Ağacık Mahallesi'nde, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait 3 arazöz ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ile müdahale edildi.

Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı.

Yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

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