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Balıkesir'de yıldırım bomba etkisi yaptı

Edremit ilçesinde bir eve düşen yıldırım adeta bomba etkisi yaptı.

14 Eylül 2018 Cuma 10:06
Balıkesir'de yıldırım bomba etkisi yaptı

Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi 48. Sokakta bulunan Cemal Sağdıç’ın evinin üçüncü katına bölgede etkili olan yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ev bir anda savaş alanına döndü. Evin duvarları adeta bomba patlamış gibi parçalandı, kapı eşikleri, pencereler kırıldı. Yıldırım evin üst kattaki bütün odalarında maddi hasara sebep oldu.

Yıldırımın düştüğü anda zarar gören üst katta kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay sonrasında evde küçük çaplı yangın meydana geldi. Yangına Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. 

Ev sahibi Cemal Sağdıç “Ben aşağıda oturuyordum. Bomba gibi patlama oldu. Orta kattan torun ve gelin çığlık atınca hemen itfaiye çağırdım. Yangın zannettim. Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi yandı. Camlar kırıldı, elektrik tesisatı harâb oldu. Hiçbir şey kalmadı” dedi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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