Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.
Tespit edilen 9 zanlının adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 683 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin ve 2 av tüfeği ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüphelinin, ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.