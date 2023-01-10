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Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 00:47:00 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Tespit edilen 9 zanlının adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 683 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüphelinin, ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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