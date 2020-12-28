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Aktüel Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:23:33 -
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 sığınmacı limana çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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