  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:52:22 -
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacı, can salıyla denize açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 35 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu
Dünya

Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu

Ermenistan medyasında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Çalışma ve İskan Birinci Bakan Yardımcısı ile Kentsel..
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
Donald Trump'tan yeni açıklama: Ülkemiz için çok kötü
Dünya

Donald Trump'tan yeni açıklama: Ülkemiz için çok kötü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisinin Pennsylvania başta olmak üzere kritik eyaletlerde yakaladı..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay