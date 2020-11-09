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Aktüel Balıkesir'de tüfekle vurulan doktor yaralandı
Aktüel

Balıkesir'de tüfekle vurulan doktor yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:34:45 -
Balıkesir'de tüfekle vurulan doktor yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kayınbiraderi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen doktor tedavi altına alındı.

İddiaya göre, devlet hastanesinde görevli A.A, kırsal Büyükşapçı Mahallesi Karacaören mevkisindeki çiftliğinde, kayınbiraderi S.E. ile yemeğin gecikmesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E, yanındaki tüfekle doktoru bacağından yaraladı. Arazideki bağ evini de araçla çarparak yıkan şüpheli gözaltına alındı.

A.A. sağlık ekiplerince Edremit'teki bir özel hastaneye kaldırıldı.

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