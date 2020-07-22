  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Balıkesir'de tırın dorsesinde çıkan yangın zeytinliğe ve eve sıçradı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:12:26 -
Balıkesir'de tırın dorsesinde çıkan yangın zeytinliğe ve eve sıçradı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, zeytinlikte ve bir evde de hasara neden oldu.

Balıkesir-Çanakkale kara yolu Altınova Mahallesi mevkisinde Ahmet Erdal yönetimindeki 38 ZZ 159 plakalı tırın dorsesindeki bir lastik yanmaya başladı.

Alevleri yaklaşık 700 metre ilerledikten sonra fark eden Erdal, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

Lastikten yol kenarına sıçrayan alevler, zeytinliği, kuru otlarla kaplı alanı ve sazlığın yanındaki evin çatısını tutuşturdu.

Çevre sakinleri, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınları söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın, tırın dorsesi ile zeytinlik ve yazlık evin çatısında hasara yol açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı