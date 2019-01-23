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Balıkesir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde balkonda oturan 2 arkadaşa yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:33
Balıkesir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde otel sahibi Hakkı Evran (39) ile emlak danışmanı olan arkadaşı İnan Özyolcu (40) kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, İnan Özyolcu yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hakkı Evran hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 03.30 sıralarında Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkı Evran ve İnan Özyolcu oturdukları otel balkonunda silahlı saldırıya uğradı. Başına kurşun isabet eden Özyolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Evran ise bacaklarından yaralandı. 

4 çocuk babası İnan Özyolcu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakkı Evran ise Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:33
  1. Balıkesir
  2. Burhaniye
  3. silahlı saldırı

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