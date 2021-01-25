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Yerel Balıkesir'de şiddetli yağış
Yerel

Balıkesir'de şiddetli yağış

Balıkesir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:18:00 -
Balıkesir'de şiddetli yağış

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Balıkesir için yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonrasında yağış öğle saatlerinde etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini arttıran yağmur kısa sürede taşkınlara sebebiyetverdi. Gök gürültülü sağanak sebebiyle bazı sokaklar ve caddeler adeta dereye döndü. Şiddetli yağış yüzünden cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Saatlerce aralıksız devam eden sağanakta özellikle şehir merkezinde bazı ev iş yerlerinde su baskınları oldu. Bazı vatandaşlar suya girerek tıkanan giderleri açmaya çalıştı.

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