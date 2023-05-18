Balıkesir'de sağanak hayatı felç etti

Balıkesir'de dolu ile başlayan ve şiddetli sağanak yağmur ile yarım saat yağan yağmur Balıkesir'in farklı mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde bir kahvehanenin içine dolan sular görünürken, bir spor salonun camından içeri giren yağmur suları maddi hasara neden oldu. Sakarya Mahallesi'nde bir marketin önünde biriken sular yine vatandaşlarca kaydedildi. Vatandaşlar çektikleri görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı.