Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Osman Aydeniz idaresindeki 17 YP 168 plakalı traktör, Gönen-Balya kara yolunun 1. kilometresinde, Hüseyin Keçecioğlu yönetimindeki 10 HK 234 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Duygu Evyapan ve Sinem Mert olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Keçecioğlu ise yaralandı.
Evyapan ve Mert'in cesedi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı Keçecioğlu da yine aynı hastanede tedavi altına alındı.
Traktör sürücüsü Aydeniz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.