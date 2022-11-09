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Aktüel Balıkesir'de ormanlık alanda yangın
Aktüel

Balıkesir'de ormanlık alanda yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 19:20:00 -
Balıkesir'de ormanlık alanda yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çalışkanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 5 araç ve 11 personelle müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü.

Bir kaplumbağa yavrusu da itfaiye ekipleri tarafından yangından kurtarılarak, doğal ortamına bırakıldı.

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