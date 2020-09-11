  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:29:37 -
Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çukurhüseyin Mahallesi mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale ediyor.

Ayrıca daha önce Adana'ya sevk edilen bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, alevlerin, bölgeye yakın ormanlık alana sıçramaması için çalışmaları sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı