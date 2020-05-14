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Aktüel

Balıkesir'de kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:17:10 -
Balıkesir'de kumar oynayan 5 kişiye para cezası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocakonak Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek ve kumar oynamak suçlarından toplam 35 bin 240 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından da 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Evde yapılan aramalarda ele geçirilen 11 bin 410 lira ve oyun kartlarına el konuldu.

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