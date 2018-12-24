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Balıkesir'de korkutan olay! 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir okulda, şeker yiyen yaklaşık 40 öğrenci zehirlendikleri gerekçesiyle hastane kaldırıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:43
Balıkesir'de korkutan olay! 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ortaokulda bir arkadaşlarının ikram ettiği badem şekerinden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Edremit'in Altınkum Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda bugün saat 10.00 sıralarında, iddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi İ.Ş., yanında getirdiği badem şekerlerini sınıf arkadaşları ile okuldaki diğer öğrencilere ikram etti. Şekerleri yiyen öğrenciler, bir süre sonra öğretmenlerine mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetlerini iletti. Bunun üzerine okul yönetimi durumu öğrenci velileri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tedavi altına alındılar

Okula gelen bazı veliler çocuklarını kendi imkanlarıyla hastaneye götürürken, çok sayıda ambulans da sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 40 öğrenci Edremit ve Burhaniye'deki hastanelerde tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan çok sayıda öğrenci velisi de hastanelere koştu.

"Hayati tehlikesi bulunan öğrenci yok"

Öte yandan, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından şeker dağıtan öğrenci İ.Ş.'nin ifade için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaklaşık 40 öğrencinin sağlık problemi yaşadığını belirterek, "Sabah saatlerinde bir öğrenci arkadaşlarına badem şekeri ikram etmiş. Öğrenciler olumsuz etkilenmiş. Sağlık kontrolleri yapılıyor. Hayati tehlikesi bulunan öğrenci yok. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri badem şekerleri ile ilgili analiz yapacak. Emniyet güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:43
  1. Balıkesir
  2. Edremit

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