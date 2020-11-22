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Aktüel Balıkesir'de izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Balıkesir'de izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:29:38 -
Balıkesir'de izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisli veya temaslı oldukları halde karantina kurallarına uymayan 59 kişinin KYK Hasan Basri Çantay Yurdu'na gönderildiği bildirildi.

Aynı yurtta barınma yeri bulunmayan, testi pozitif çıkan veya temaslı olan 119 kişinin de misafir edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, hastalık tanısı konulmuş olanların kesinlikle evden çıkmamaları gerektiğini, kurallara uymayanlara para cezasının uygulandığını, ayrıca adli süreç başlatılacağını kaydetti.

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