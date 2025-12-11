Balıkesir'de iş yerinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi!
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki tek katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayda dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi, 128. Cadde'de bulunan tek katlı bir iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında iş yerinde bulunan iki vatandaş, yoğun dumandan etkilenerek zehirlendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, iş yerinde ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
