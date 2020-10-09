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Aktüel Balıkesir'de helal "jelatin ve kolajen" üretimi için 50 milyon TL'lik yatırım
Aktüel

Balıkesir'de helal "jelatin ve kolajen" üretimi için 50 milyon TL'lik yatırım

Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner: - "Yaklaşık 50 milyon TL tutarında bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedefliyoruz" - Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit: - "Bu yatırım, ülkemizin gıdanın önemli bir ham maddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:40:40 -
Balıkesir'de helal "jelatin ve kolajen" üretimi için 50 milyon TL'lik yatırım

İSTANBUL (AA) - Uyguner Deri ve Jelyap, yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırımla kurdukları Gelner Gıda şirketiyle Balıkesir’de helal jelatin ve kolajen üretimine başlayacak.

Deri sektöründeki 85 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri olan Uyguner Deri ile yaklaşık 15 yıldır jelatin ve kolajen alanında bilimsel çalışmaları ve yatırımları olan Jelyap, helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikasını kurdu.

Balıkesir Gönen’de yaklaşık 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek fabrika, 4 milyar dolarlık küresel jelatin ve kolajen pastasından daha fazla pay alabilmek için çalışacak.


- "İthalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz"


Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ilk ve tek helal yaprak jelatin fabrikası olan yeni yatırımımızın temel amacı deriyi daha iyi değerlendirmek ve Türkiye’nin ithal ettiği bir gıda ham maddesini ülkemizde üretmek. Daha da ötesi, ülkemizin bu alanda ihracatçı ülke konumunda olması için ter dökeceğiz. Jelyap ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkta Balıkesir Gönen’de 22 bin metrekare açık alan üzerine 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacağız.

Yaklaşık 50 milyon TL tutarında bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde bu alanda ciddi ithalat yapılıyor. Bu yatırımla bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz."


- "Üretimin yüzde 90’ı ihracat olacak"


Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit ise yaprak jelatin ve kolajen sektörünün küresel büyülüğünün 4 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Üretimin yüzde 90’ının yurt dışına satılmasının hedeflendiğini aktaran Başyiğit, "Bu denli büyük bir pazarın ülkemizdeki hacmi ise 150 milyon dolar civarında. Türkiye’nin bu büyüklükteki bir pazarda hacmi ise 150 milyon dolar civarında. Bugüne kadar ithal edilen bir ham maddeyi ihraç etmeyi hedefliyoruz. Gönen’den Avrupa’ya, Amerika’ya, Rusya’ya, Güneydoğu Asya’ya ve Çin’e ihracat gerçekleştirmek istiyoruz. Gıda konusu oldukça hassas. Sağlık unsuru ilk sırada geliyor. Türkiye’de bu alandaki yatırımlar üreticileri izlenebilir, hijyenik ve kaliteli ham madde konusunda avantajlı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "İthalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmek için önemli bir adım"


Başyiğit, yaprak jelatin ve kolajen üretiminde sadece sermayenin yeterli olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Jelyap’ın bu konuda yıllara dayanan bir bilgi birikimi, bilimsel araştırmaları ve bir vizyonu var. Bu yüzden biyoteknolojik bir yatırım olarak adlandırdık. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve verimlilik temel üç prensibimiz. Ham madde olarak küresel bazda 4 milyar dolarlık bir büyüklük ama büyük resimde 20 milyar dolarlardan söz edebiliriz. Bu yatırım, ülkemizin gıdanın önemli bir ham maddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak."

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