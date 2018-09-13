Balıkesir'de hava birden karardı

Ormanlı kırsal mahallesinde öğle saatlerinde denizde aniden oluşan hortum vatandaşları korkuttu. Havanın birden kararmasının ardından sahilden yaklaşık 900 metre açıkta deniz üzerinde hortum meydana geldi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika devam eden hortum karaya ulaşmadan sona ererken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile bunu kayıt altına aldı.