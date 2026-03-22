Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal İbirler Mahallesi Tepebaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir Koşar idaresindeki hafif ticari araç, İbrahim Çetin yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunanlar yaralandı. Kazada; hafif ticari araç sürücüsü Nadir Koşar ve araçta yolcu olarak bulunan Yadigar Koşar ile otomobil sürücüsü İbrahim Çetin, aynı araçtaki Gülveren Çetin ve İmran Bayram yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Balıkesir’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.