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Aktüel Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:36:56 -
Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.C. (35), N.U. (32), M.A. (51) ve S.K'nin (62) kentte fuhuş yaptırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların çevre il ve ilçelerden kod isim kullanarak fuhuş amaçlı müşteri temin ettikleri öğrenildi.

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