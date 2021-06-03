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Aktüel Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 çocuk hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:30:00 -
Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Niyazi Cırcır'ın (60) kullandığı 34 CKM 313 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sabahat ve 7 yaşındaki torunları Ebrar Ela Cırcır ile Münevver Seven, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebrar Ela Cırcır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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