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Ekonomi Balıkesir'de ekmeğe zam!
Ekonomi

Balıkesir'de ekmeğe zam!

Balıkesir'de ekmek 2 lira oldu. 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı 25 kuruş zamlanarak 2 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 16:41:00 -
Balıkesir'de ekmeğe zam!

Halkın temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmek zamlandı. Balıkesir’de 200 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin gramı 210 grama çıkarılırken, fiyatı da 25 kuruş zamlanarak 2 lira oldu.

Ekmek fiyatları Balıkesir’de en son 1 Ocak 2021’de zamlanarak, 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükselmişti. 110 gramlık simidin fiyatı da geçen haziran ayında 50 kuruş zamlanarak 2 liradan 2.5 liraya çıkmıştı.

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