  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-28 22:55:35 -
Balıkesir'de denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitim gören Hussein Sawallah (24), 3 arkadaşıyla denize girmek için Erdek ilçesi Düzler Mahallesi'ndeki halk plajına gitti.

Kıyıdan fazla açılan Sawallah'ın suda çırpındığını gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Sawallah, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sawallah, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sawallah'ın cesedi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sawallah'ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olduğu, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de (TÖMER) Türkçe eğitimi aldığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı