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Aktüel Balıkesir'de cinayet: 1 ölü
Aktüel

Balıkesir'de cinayet: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:24:37 -
Balıkesir'de cinayet: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Memiş Mahallesi'nde M.C.G. (18) ile A.K. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. yanındaki tabanca ile M.C.G'ye ateş etti.

Ağır yaralanan M.C.G, sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

M.C.G, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan A.K, polis ekiplerince Havran'da saklandığı bir evde yakalandı.

M.C.G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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