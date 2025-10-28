Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Sonrası il genelinde okullar 1 gün tatil edildi!

Balıkesir Sındırgı'da saat 22.50'de meydana gelen ve İstanbul, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nin geniş bir bölümünde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

VALİLİK'TEN RESMİ AÇIKLAMA: OKULLAR VE İDARİ İZİN

Kentin en üst idari makamı olan Balıkesir Valiliği, yaşanan deprem ve devam eden artçı sarsıntı riskine karşı kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yeni kararları kamuoyuna duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

AFAD VE DİĞER KURUMLAR ALARMDA

AFAD tarafından büyüklüğü 6.1 ve derinliği 5.99 km olarak kesinleşen depremin ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla tüm AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştı. İlk bilgilere göre Sındırgı'da 4-5 binanın yıkıldığı, ancak can kaybı olmadığı bildirilmişti. Okul tatili kararı, bölgedeki risk yönetimi tedbirlerinin bir parçası olarak alındı.