Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen daha yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG-4 botu ile bölgedeki yasa dışı geçiş faaliyetlerini önleme çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, Maden Adası kuzeyi açıklarında lastik bot içindeki düzensiz göçmenleri tespit etti. Aralarında çocuk da var Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle bölgeye Ayvalık, Burhaniye ve Küçükkuyu'dan ilave Sahil Güvenlik botu ve helikopteri sevk edildi. Yakalanan Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Bir çocuk, hipotermi şüphesiyle Ayvalık Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığında işlemleri süren yabancı uyruklulara yiyecek, içecek ve battaniye dağıtıldı.

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